تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع.. قيادي حوثي ينهب قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة في الحديدة صورة مدرب برشلونة يحسم موقفه من انتقال رافينيا للدوري السعودي احتجاجات شعبية غاضبة في المحافظات الجنوبية واضراب شامل في تعز تنديدا على تدهور الريال اليمني مسؤول روسي رفيع يفجر مفاجأة بشأن موعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة بايدن يكشف عن وعد أوفى به أردوغان.. ويوجه رسالة لـ بوتين من فيلنيوس فيسبوك وتويتر توجهان ضربه موجعة لمنصات الإعلام الحوثية الرسمية البنك المركزي يتخذ إجراءات عقابية لاستعادة عافية الريال اليمني الكويت تدشن بناء كلية جديدة بمارب وفق معايير حديثة تضم معامل وقاعات ومصاعد ومسطحات خضراء موسكو تدعم مطالب أبوظبي بخصوص جزرها المحتلة وإيران تستدعي السفير الروسي كهرباء مأرب تستكمل توصيل الخدمة لـ 1000 أسرة نازحة بمخيمي سائلة وبطحاء الميل
حسم مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، موقفه من انتقال جناح فريقه، البرازيلي الدولي رافينيا، إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتلقى رافينيا عرضا مغريا من الدوري السعودي خلال الأيام القليلة الماضية، دون الكشف عن هوية النادي الذي يريده، وفقا لما ذكرته صحف إسبانية.
وعلى الرغم من عدم ذكر اسم النادي السعودي الذي يسعى لضم رافينيا، إلا أن الأعين تتجه إلى النصر، خاصة بعد زيارة رئيسه التنفيذي أحمد الغامدي، إلى مدينة برشلونة خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق، أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية، رفض تشافي الاستغناء عن رافينيا، حيث تمسك ببقائه مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وأشارت الصحيفة أن الإصابات المتكررة للنجم عثمان ديمبيلي، جعلت المدير الفني يتمسك باللاعب البرازيلي، رغم أن ديمبيلي يلعب في نفس مركز رافينيا.
وكان رافينيا البالغ من العمر 26 سنة قد انضم إلى برشلونة في صيف 2022، حيث ساهم في تتويج الفريق بكأس السوبر الإسباني والدوري في الموسم المنصرم.