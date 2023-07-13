احتجاجات شعبية غاضبة في المحافظات الجنوبية واضراب شامل في تعز تنديدا على تدهور الريال اليمني

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الأربعاء، إضرابا شاملا في المحلات التجارية تنديدا بتدهور العملة المحلية.

وقالت مصادر محلية، إن مالكي المحلات التجارية نفذوا إضرابا شاملا عن العمل وأغلقوا محلاتهم تنديدا بإنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأضافت المصادر أن أصحاب المحلات التجارية هددوا بالتصعيد، في الوقت الذي يعتزم مواطنون التظاهر والإحتجاج تنديدا بالتدهور الجاري في العملة الوطنية.

وبحسب المصادر، فإن محلات الصرافة لم تشارك في عملية الإضراب ووحدهم مالكو محلات الصرافة من قاموا بأعمالهم والإستمرار في عملية المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية.

وفي ذات السياق شهدت عدد من المحافظات الجنوبية، الأربعاء احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا باستمرار انهيار العملة المحلية في ظل تقاعس المجلس الرئاسي والحكومة من ذلك.

وندد المحتجون في العاصمة المؤقتة عدن الذين أضرموا النيران في الإطارات وأغلقوا طريقان رئيسان في الشيخ عثمان والمنصورة بشكل جزئي بانهيار العملة أمام العملات الأجنبية، كما نددوا بانقطاع الكهرباء المتواصل في ظل حر الصيف. ورفع المحتجون هتافات تطالب برحيل المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي والحكومة. وفي حضرموت قطع عدد من المحتجين، عدداً من الشوارع في مدينة المكلا؛ احتجاجاً على تدهور سعر الريال.

وأغلق المحتجون محلات الصرافة، والشوارع الرئيسية بالحجارة، وأحرقوا الإطارات في عدد من الشوارع، بسبب انهيار العملة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وسجلت أسعار الصرف للريال اليمني ارتفاعا غير مسبوق في تعاملات الساعات الماضية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1490 ريال يمني، والريال السعودي إلى 393 ريال يمني.

الى ذلك، وجه محافظ حضرموت فرعي البنك المركزي في المكلا وسيئون بإلزام محلات الصرافة بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، نتيجة الإنهيار المتسارع في العملة الوطنية.

وسجلت أسعار الصرف للريال اليمني ارتفاعا غير مسبوق في تعاملات الساعات الماضية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1490 ريال يمني، والريال السعودي إلى 393 ريال يمني