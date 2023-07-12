مسؤول روسي رفيع يفجر مفاجأة بشأن موعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مساء اليوم الأربعاء، في تعليقه على إنشاء مجلس “أوكرانيا – الناتو”، إن هذه الهيئة ستختفي من الوجود بسبب زوال أحد الطرفين.



وأشار مدفيديـف في تغريدة عبر حسابه على تويتر إلى أنه في عام 2002 تم إنشاء مجلس مشابه بين روسيا والناتو.

وأضاف: “حلف شمال الأطلسي وروسيا الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى في غمارها”، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال المسؤول الروسي في منشور عبر تطبيق تلغرام: إن زيادة حلف شمال الأطلسي مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة”.

وتابع: “لم يستطع الغرب الذي استبد به الجنون أن يأتي بشيء آخر. في الواقع، إنه طريق مسدود الحرب العالمية الثالثة تقترب”.

وأردف: “ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح. العملية العسكرية الخاصة ستستمر لنفس الأهداف”.

جاءت تصريحات المسؤول الروسي بعد أن وافق زعماء حلف “الناتو” في قمة فيلنيوس على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاثة عناصر.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع “الناتو” وإنشاء مجلس “الناتو – أوكرانيا” وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.