بايدن يكشف عن وعد أوفى به أردوغان.. ويوجه رسالة لـ بوتين من فيلنيوس

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمرٍ صحافي من فيلنيوس، بعد اختتام أعمال قمة الناتو: “لم نتخل عن دول البلطيق ونمتلك روابط قوية معها”.

وأضاف بايدن: “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوفى بعهده والسويد ستنضم إلى الناتو، ويصبح عدد دول الحلف 32”.

وتابع: “قوة الحلف لا يمكن الاستهانة بها، وبوتين أخطأ عندما ظن أننا سنتفكك”.

وأردف: “بوتين ظن أن بإمكانه قيادتنا إلى حرب لكننا حرصنا على جاهزية الناتو للدفاع عن أي من أعضائه”.

وأكمل: “سبق وحذرنا العالم من خطورة ما كان يخطط له بوتين”، مضيفاً “أي هجوم على أي دولة بالناتو هو هجوم على كافة دول الحلف”.

الرئيس الأمريكي مضى في القول: “الأوكرانيون لم يستسلموا وظلوا صامدين ونحن لن نتراجع أو نتساهل في الدفاع عن اوكرانيا“.

وزاد: “روسيا أظهرت أنها لا تؤمن بالعلاقات الدبلوماسية”.

وواصل حديثه: “نتطلع إلى أن تنتهي هذه الحرب المخالفة لمواثيق الأمم المتحدة التي انتهكتها روسيا بهجومها على أوكرانيا”.