فيسبوك وتويتر توجهان ضربه موجعة لمنصات الإعلام الحوثية الرسمية

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات خاصة

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وجهت شركتي فيسبوك وتويتر اليوم الاربعاء ضربه موجعة لمنصات الاعلام الحوثية الرسمية.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان شركة فيسبوك اقدمت على اغلاق صفحة الوكالة على الفيسبوك" فيما ألغت إدارة شركة "تويتر" حساب المركز الإعلامي التابع للجماعة الانقلابية.

ووصفت الوكالة الحوثية اغلاق فيسبوك وتويتر لمنصتها بـ "الإجراء السافر المستهدف لحرية الرأي والتعبير.