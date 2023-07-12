بايدن يكشف عن وعد أوفى به أردوغان.. ويوجه رسالة لـ بوتين من فيلنيوس فيسبوك وتويتر توجهان ضربه موجعة لمنصات الإعلام الحوثية الرسمية البنك المركزي يتخذ إجراءات عقابية لاستعادة عافية الريال اليمني الكويت تدشن بناء كلية جديدة بمارب وفق معايير حديثة تضم معامل وقاعات ومصاعد ومسطحات خضراء موسكو تدعم مطالب أبوظبي بخصوص جزرها المحتلة وإيران تستدعي السفير الروسي كهرباء مأرب تستكمل توصيل الخدمة لـ 1000 أسرة نازحة بمخيمي سائلة وبطحاء الميل ضبط عصابة تدير شركة وهمية متخصصة بنهب وبيع الأراضي في المخا تقرير يرصد (40 )حالة انتهاك ضد الصحافة في اليمن ..أغلبها إرتكبها الحوثيين تحركات رئاسية عاجلة لإنقاذ الريال اليمني تفاصيل لقاء مع السفير الفرنسي مسلح حوثي يكون والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض
وجهت شركتي فيسبوك وتويتر اليوم الاربعاء ضربه موجعة لمنصات الاعلام الحوثية الرسمية.
وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بان شركة فيسبوك اقدمت على اغلاق صفحة الوكالة على الفيسبوك" فيما ألغت إدارة شركة "تويتر" حساب المركز الإعلامي التابع للجماعة الانقلابية.
ووصفت الوكالة الحوثية اغلاق فيسبوك وتويتر لمنصتها بـ "الإجراء السافر المستهدف لحرية الرأي والتعبير.