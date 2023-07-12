الكويت تدشن بناء كلية جديدة بمارب وفق معايير حديثة تضم معامل وقاعات ومصاعد ومسطحات خضراء

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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دشن نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال، ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، بدء الأعمال الإنشائية لمبنى كلية للجامعة في منطقة الميل شمال مدينة مأرب. تنفذ المشروع منظمة الوصول الإنساني بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية الكويتية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 ألف متر مربع.

و خلال التدشين اطلع الرمال ومفتاح ومعهما رئيس برامج المشاريع التنموية في الهيئة الكويتية محمد رمضان، على مخططات وتصاميم المشروع الذي يتكون من مبنيين يضمان قاعات محاضرات وقاعات معامل تطبيقية مختلفة وغرف مكاتب إدارية، وممرات ومصاعد، إلى جانب ملحقات هناجر ورش وسور مع الحراسة وحمامات وسلالم ، ومسطحات خضراء.

وكان وكيل المحافظة الدكتور مفتاح قد التقى برئيس برامج المشاريع التنموية في الهيئة الخيرية الإسلامية الكويتية، وبحث معه آليات تعزيز الشراكة الإنسانية والوضع الإنساني في المحافظة.

وخلال اللقاء ناقش الوكيل مفتاح مع المسؤول الإغاثي الكويتي إمكانية تعزيز الهيئة الكويتية تدخلاتها الإنسانية في محافظة مأرب للتخفيف من الأزمة الإنسانية والمساعدة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي والخدمي في المحافظة وأشاد الوكيل مفتاح، بالدور الإنساني الكويتي في اليمن عموما ومحافظة مأرب بشكل خاص، وبتدخلات الهيئة الخيرية الإسلامية عبر شريكها المحلي الوصول الإنساني، للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، والمساعدة في سد جزء من الاحتياجات الإنسانية في جوانبها الطارئة والتنموية.

، وفي مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والإيوائية والمياه والصحة.. مؤكداً أن الموقف الإنساني الأخوي في المحنة التي يمر بها الشعب اليمني، سيسجله التاريخ كما سجل الموقف الكويتي لمساندة ثورة 26 سبتمبر الخالدة.