كهرباء مأرب تستكمل توصيل الخدمة لـ 1000 أسرة نازحة بمخيمي سائلة وبطحاء الميل

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استكملت مؤسسة الكهرباء بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء12يوليوتموز، المرحلة الثانية من توصيل الخدمة لمخيمات سائلة الميل وبطحاء الميل شمال مدينة مأرب الذي يسكن فيها أكثر من ألف أسرة نازحة وخلال التدشين.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء في المديريات الشمالية الغربية علي مبخوت الشبواني، أن المرحلة الثانية شملت تركيب أربعة محولات بقدرات مختلفة بقوة إجمالية ( 450) كيلو فولت.

ولفت إلى أن هذه التوسعة ستغطي المربعات التي لم تصلها الخدمة خلال المرحلة الأولى وتستفيد منها أكثر من 400 أسرة في المخيمين بهدف التخفيف من معاناتهم جراء حرارة الصيف المرتفعة.

مشيراً إلى تحمل السلطة المحلية كافة نفقات تنفيذ المشروع خلال المرحلتين الأولى والثانية .