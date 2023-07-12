كهرباء مأرب تستكمل توصيل الخدمة لـ 1000 أسرة نازحة بمخيمي سائلة وبطحاء الميل ضبط عصابة تدير شركة وهمية متخصصة بنهب وبيع الأراضي في المخا تقرير يرصد (40 )حالة انتهاك ضد الصحافة في اليمن ..أغلبها إرتكبها الحوثيين تحركات رئاسية عاجلة لإنقاذ الريال اليمني تفاصيل لقاء مع السفير الفرنسي مسلح حوثي يكون والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض قائد قوات حرس الحدود يصل الولايات المتحدة في مهمة خاصة تبني قرار جديد حول الكراهية الدينية.. نتيجة التصويت مثلت هزيمة كبرى للدول الغربية 5 أقاليم ومجلس رئاسي يضم الحوثيين.. صحيفة لبنانية تتحدث عن مخرج آخر للأزمة اليمنية عاد من دورة طائفية.. مسلح حوثي يقدم على طعن والده وشقيقاته انهيار متسارع للريال اليمني وقيمته أمام الدولار تقترب من رقم قياسي غير مسبوق ''أسعار الصرف الآن''
استكملت مؤسسة الكهرباء بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء12يوليوتموز، المرحلة الثانية من توصيل الخدمة لمخيمات سائلة الميل وبطحاء الميل شمال مدينة مأرب الذي يسكن فيها أكثر من ألف أسرة نازحة وخلال التدشين.
وأوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء في المديريات الشمالية الغربية علي مبخوت الشبواني، أن المرحلة الثانية شملت تركيب أربعة محولات بقدرات مختلفة بقوة إجمالية ( 450) كيلو فولت.
ولفت إلى أن هذه التوسعة ستغطي المربعات التي لم تصلها الخدمة خلال المرحلة الأولى وتستفيد منها أكثر من 400 أسرة في المخيمين بهدف التخفيف من معاناتهم جراء حرارة الصيف المرتفعة.
مشيراً إلى تحمل السلطة المحلية كافة نفقات تنفيذ المشروع خلال المرحلتين الأولى والثانية .