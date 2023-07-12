تحركات رئاسية عاجلة لإنقاذ الريال اليمني تفاصيل لقاء مع السفير الفرنسي

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ، حرص المجلس والحكومة على الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، واستعادة السيطرة بشكل عاجل على أسواق الصرف، وامدادات السلع، والخدمات الأساسية وفي المقدمة قطاع الكهرباء، بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك خلال استقباله ، اليوم الأربعاء12يوليو تموز ، سفير جمهورية فرنسا جان ماري صفا.

ووضع، السفير الفرنسي أمام مستجدات الوضع على الساحة المحلية، والدعم المطلوب للمضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، ومواجهة التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية وفقالما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وتطرق اللقاء، إلى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك الموقف الفرنسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما تطرق اللقاء، إلى الجهود الإقليمية والدولية لاحياء العملية السياسية، واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بموجب المرجعيات المتفق عليها محليا، واقليميا ودوليا، واهمية تكامل تلك الجهود مع المساعي المخلصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن استعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات اليمنية- الفرنسية، وموقف باريس الداعم للمجلس والحكومة، وصولا الى جهودها الأخيرة في تسهيل حصول البنك المركزي اليمني على الدفعة الثانية من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. كما أشاد، بالدور المتقدم للسفير جان ماري صفا في فهم ودعم القضية اليمنية، وحق الشعب اليمني في بناء دولته العصرية التي تحترم الحقوق والحريات العامة، وتعلي قيم المواطنة المتساوية، ومشاركة جميع اليمنيين بمن فيهم النساء، والشباب في صناعة المستقبل الذي يستحقونه.

ويشهد الريال اليمني تراجعا كبير وإنهيار متسارع مما شكل ضغوطا كبيرة واعباء على المواطنين في عموم البلاد