مسلح حوثي يكون والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في جريمة جديدة من نتائج ما يسمى بالدورات الثقافية الحوثية.

أقدم مسلح حوثي على طعن والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض، في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وأوضحت المصادر أن المسلح الحوثي يُدعى (أصيل محمد عبد الجليل سرحان أحمد) من قرية النوبة بعزلة الأمجود بمديرية التعزية قد ارتكب جريمته بعد أيام من عودته من دورة “طائفية” تابعة للحوثيين.

وأضافت المصادر أن الأب المغدور وشقيقتا الجاني قد نقلوا إثر الإعتداء إلى مستشفى خاص في منطقة الحوبان لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر أن حالة الأب حرجة وقد جرى نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة الجراح التي أصيب بها. والجدير بالذكر أن هذه ليست أول حالة من حالات جرائم القتل والعنف الأسري التي ترتكبها عناصر حوثية عائدة من دورات طائفية مشحونة بالتحريض على الكراهية والعنف فقد سقط العشرات من المواطنين ضحايا لمثل هكذا حوادث متكررة وفقاً لتقارير حقوقية في ذات الشأن.