قائد قوات حرس الحدود يصل الولايات المتحدة في مهمة خاصة

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وصل قائد قوات حرس الحدود اليمنية اللواء الركن عبدالله أبو حاتم إلي الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق عدّة أيام.

وكان في استقبال اللواء أبو حاتم والوفد المرافق له، مسؤول مكتب التعاون الدولي في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقام الوفد اليوم بزياره لقيادة قوات حرس الحدود في مدينة الباسوا بولاية تكساس شملت قطاعين من القطاعات في المنطقة ومقر قيادة العمليات الخاصة؛ للتعرف علي سير العمل في القطاع الحدودي.

وتهدف الزيارة لتعزيز العلاقات بين قوات حرس الحدود اليمنية وقوات حرس الحدود الأمريكية، وكذا حشد الدعم الفني واللوجستي لإعادة بناء قواتنا في حرس الحدود.