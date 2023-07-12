تبني قرار جديد حول الكراهية الدينية.. نتيجة التصويت مثلت هزيمة كبرى للدول الغربية 5 أقاليم ومجلس رئاسي يضم الحوثيين.. صحيفة لبنانية تتحدث عن مخرج آخر للأزمة اليمنية عاد من دورة طائفية.. مسلح حوثي يقدم على طعن والده وشقيقاته انهيار متسارع للريال اليمني وقيمته أمام الدولار تقترب من رقم قياسي غير مسبوق ''أسعار الصرف الآن'' علامات خارجية بسيطة تكشف ما يخبئ جسمك من أمراض خطيرة تفاصيل أعنف هجمات روسية بـالمسيرات على كييف لليوم لثاني على التوالي مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. فما السبب تفاصيل عقوبة دولية جديدة ضد نادي النصر السعودي انفجار حرب نووية قد تكون الفاصلة … روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدينة بالقنابل العنقودية ردا على حادثة الحرق… الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية
تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة إحراق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.
ويدعو القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC) التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول، لمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع، ومقاضاة الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت القرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة، قائلين إنه يتعارض مع وجهة نظرهما بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأثناء إدانتهم لحرق المصحف، قالوا إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان.
وتمثل نتيجة التصويت هزيمة كبرى للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وصوت 12 ضده، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
وقبل أيام، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.