تبني قرار جديد حول الكراهية الدينية.. نتيجة التصويت مثلت هزيمة كبرى للدول الغربية 5 أقاليم ومجلس رئاسي يضم الحوثيين.. صحيفة لبنانية تتحدث عن مخرج آخر للأزمة اليمنية عاد من دورة طائفية.. مسلح حوثي يقدم على طعن والده وشقيقاته عاجل: انهيار متسارع للريال اليمني وقيمته أمام الدولار تقترب من رقم قياسي غير مسبوق ''أسعار الصرف الآن'' علامات خارجية بسيطة تكشف ما يخبئ جسمك من أمراض خطيرة تفاصيل أعنف هجمات روسية بـالمسيرات على كييف لليوم لثاني على التوالي مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. فما السبب تفاصيل عقوبة دولية جديدة ضد نادي النصر السعودي انفجار حرب نووية قد تكون الفاصلة … روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدينة بالقنابل العنقودية ردا على حادثة الحرق… الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله الموالي لإيران، أن هناك مخارج يجري التداول بشأنها للوضع في اليمن؛ من بينها تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه الحوثيون، إلى جانب بقيّة الفرقاء.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر دبلوماسي عربي في مسقط، ووثائق سرّية قالت إنها أطلعت عليها، إن ذلك يشمل ايضا تقسيم الدولة إلى خمسة أقاليم إدارية، وإبداء مرونة في شأن مطلب نزع سلاح المليشيا.
وبحسب المصدر فأن مجلس القيادة الرئاسي، الذي شكّلته السعودية والإمارات برئاسة رشاد العليمي، لا يمتلك حظوظاً حقيقية للنجاح بسبب عدم التجانس بين أعضائه.
يأتي ذلك، فيما أعلنت مليشيا الحوثي، أمس الأول، رفضها الدعوات الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى الانخراط مع جهود إحلال السلام، ووقف الحرب الاقتصادية، التي تمارسها على الحكومة، وأدخلتها في أزمات متلاحقة.