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5 أقاليم ومجلس رئاسي يضم الحوثيين.. صحيفة لبنانية تتحدث عن مخرج آخر للأزمة اليمنية

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله الموالي لإيران، أن هناك مخارج يجري التداول بشأنها للوضع في اليمن؛ من بينها تشكيل مجلس رئاسي يشارك فيه الحوثيون، إلى جانب بقيّة الفرقاء.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر دبلوماسي عربي في مسقط، ووثائق سرّية قالت إنها أطلعت عليها، إن ذلك يشمل ايضا تقسيم الدولة إلى خمسة أقاليم إدارية، وإبداء مرونة في شأن مطلب نزع سلاح المليشيا. 

وبحسب المصدر فأن مجلس القيادة الرئاسي، الذي شكّلته السعودية والإمارات برئاسة رشاد العليمي، لا يمتلك حظوظاً حقيقية للنجاح بسبب عدم التجانس بين أعضائه.

يأتي ذلك، فيما أعلنت مليشيا الحوثي، أمس الأول، رفضها الدعوات الدولية، خلال جلسة مجلس الأمن، إلى الانخراط مع جهود إحلال السلام، ووقف الحرب الاقتصادية، التي تمارسها على الحكومة، وأدخلتها في أزمات متلاحقة.

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