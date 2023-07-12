تبني قرار جديد حول الكراهية الدينية.. نتيجة التصويت مثلت هزيمة كبرى للدول الغربية 5 أقاليم ومجلس رئاسي يضم الحوثيين.. صحيفة لبنانية تتحدث عن مخرج آخر للأزمة اليمنية عاد من دورة طائفية.. مسلح حوثي يقدم على طعن والده وشقيقاته عاجل: انهيار متسارع للريال اليمني وقيمته أمام الدولار تقترب من رقم قياسي غير مسبوق ''أسعار الصرف الآن'' علامات خارجية بسيطة تكشف ما يخبئ جسمك من أمراض خطيرة تفاصيل أعنف هجمات روسية بـالمسيرات على كييف لليوم لثاني على التوالي مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. فما السبب تفاصيل عقوبة دولية جديدة ضد نادي النصر السعودي انفجار حرب نووية قد تكون الفاصلة … روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مدينة بالقنابل العنقودية ردا على حادثة الحرق… الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية
أقدم مسلح حوثي على طعن والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض، في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وقالت مصادر مطلعة، إن مُسلحا حوثيا من قرية النوبة بعزلة الأمجود في مديرية التعزية أقدم على طعن والده واثنتين من شقيقاته بعدة طعنات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى خاص في منطقة الحوبان لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر أن المسلح الحوثي يُدعى (أصيل محمد عبد الجليل سرحان أحمد) وارتكب جريمته بعد أيام من عودته من دورة "طائفية" تابعة للحوثيين.
وأشارت المصادر أن حالة الأب حرجة وقد جرى نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة الجراح التي أصيب بها.
وخلال السنوات الأخيرة قتل وأصيب المئات جراء جرائم العنف الأسري التي يرتكبها عناصر حوثية او متأثرين بالأفكار الطائفية للمليشيا الإرهابية، بحق أقاربهم، وفقا لتقارير حقوقية في ذات الشأن.