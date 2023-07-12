عاد من دورة طائفية.. مسلح حوثي يقدم على طعن والده وشقيقاته

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-يمن شباب

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أقدم مسلح حوثي على طعن والده واثنتين من شقيقاته بسلاح أبيض، في إحدى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).

وقالت مصادر مطلعة، إن مُسلحا حوثيا من قرية النوبة بعزلة الأمجود في مديرية التعزية أقدم على طعن والده واثنتين من شقيقاته بعدة طعنات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى خاص في منطقة الحوبان لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر أن المسلح الحوثي يُدعى (أصيل محمد عبد الجليل سرحان أحمد) وارتكب جريمته بعد أيام من عودته من دورة "طائفية" تابعة للحوثيين.

وأشارت المصادر أن حالة الأب حرجة وقد جرى نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة الجراح التي أصيب بها.

وخلال السنوات الأخيرة قتل وأصيب المئات جراء جرائم العنف الأسري التي يرتكبها عناصر حوثية او متأثرين بالأفكار الطائفية للمليشيا الإرهابية، بحق أقاربهم، وفقا لتقارير حقوقية في ذات الشأن.