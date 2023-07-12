عاجل: انهيار متسارع للريال اليمني وقيمته أمام الدولار تقترب من رقم قياسي غير مسبوق ''أسعار الصرف الآن''

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تشهد العملة اليمنية في مناطق سيطرة حكومة الشرعية انهيار غير مسبوق في قيمتها امام سلة العملات الأجنبية.
وعجزت الرئاسة والحكومة حتى اليوم بالوفاء بوعودهم لإنقاذ العملة من الإنهيار.
وخلال خلال الساعات الماضية انهار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الدولار الواحد من حاجز الـ 1500 ريال يمني، و390 ريالاً للريال السعودي.
فيما يلي قائمة بأسعار بيع وشراء الدولار والريال السعودي في اخر تعاملات سوق العملة..
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1485
بيع الدولار 1495
شراء السعودي 393
بيع السعودي 400
في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 532
شراء السعودي 140.20
بيع السعودي 140.50