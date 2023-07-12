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عاجل: انهيار متسارع للريال اليمني وقيمته أمام الدولار تقترب من رقم قياسي غير مسبوق ''أسعار الصرف الآن''

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
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تشهد العملة اليمنية في مناطق سيطرة حكومة الشرعية انهيار غير مسبوق في قيمتها امام سلة العملات الأجنبية.

وعجزت الرئاسة والحكومة حتى اليوم بالوفاء بوعودهم لإنقاذ العملة من الإنهيار.

وخلال خلال الساعات الماضية انهار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الدولار الواحد من حاجز الـ 1500 ريال يمني، و390 ريالاً للريال السعودي.

فيما يلي قائمة بأسعار بيع وشراء الدولار والريال السعودي في اخر تعاملات سوق العملة..

الأسعار في عدن

شراء الدولار        1485

بيع الدولار          1495

شراء السعودي           393

بيع السعودي              400

في صنعاء 

شراء الدولار             528

بيع الدولار               532

شراء السعودي         140.20

بيع السعودي          140.50

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