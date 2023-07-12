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تفاصيل أعنف هجمات روسية بـالمسيرات على كييف لليوم لثاني على التوالي

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على كييف والمنطقة الواقعة فيها لثاني ليلة على التوالي، فيما شرعت أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني في صد الهجمات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرهي بوبكو على تيليغرام "نظام الإنذار من الغارات الجوية مُفعّل وأنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف".

وحثت الإدارة العسكرية في كييف على قناتها على تيليغرام المواطنين على الاحتماء في الملاجئ لحين انتهاء الغارات.

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