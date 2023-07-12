جوجل يعرف عنك كل شيء .. ما القوائم المخفية في هاتفك؟

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يخزن “جوجل” الكثير من المعلومات عن مستخدميه سواء في الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر الشخصي، فعلى سبيل المثال تعرف خرائط جوجل جميع البلدان والمدن والمعالم السياحية والطرق المحلية التي زرتها من قبل.

ليس هذا فحسب، بل استخدم جوجل نظام تخصيص الإعلانات الخاص به سجل البحث وبيانات التصفح ووقت الشاشة للإنشاء، فليس غريبا أن ترى إعلانا أثناء تصفحك يخص الشيء الذي تبحث عنه تحديدا.

فيما يلي أبرز الخصائص في غوغل والتي تخزن بيانات عنك:

1- خرائط جوجل

إذا قمت بتمكين سجل المواقع على حساب غوغل الخاص بك، فقم باستكشاف المخطط الزمني لخرائط غوغل.

– سجل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ثم افتح خرائط جوجل.

– انقر فوق القائمة في الزاوية اليسرى العلوية.

– اختر الجدول الزمني الخاص بك الأماكن الخاصة بك تمت زيارتها.

– افتح تطبيق خرائط جوجل.

– اضغط على ملف التعريف الخاص بك أو الأحرف الأولى الجدول الزمني الخاص بك.

2- بيانات الموقع لكل صورة التقطتها

وإذا لم تقم بإيقاف تشغيل تتبع الموقع للصور، فإن صورك تكشف عن مكانك عندما التقطتها.

وفيما يلي طريقة للتحقق من صور غوغل والاطلاع على كل ما يعرفه غوغل عنك:

– افتح تطبيق صور جوجل.

– في الشريط السفلي، انقر فوق بحث.

– ضمن قسم الأماكن، انقر فوق “عرض الكل”.