آخر الاخبار

الكويت تقول كلمتها الأخيرة بشأن ملكية حقل الدرة الناتو يضع شرطين للموافقة على ضم أوكرانيا إلى الحلف مليشيات الحوثي تقطع الطريق أمام جهود السلام في اليمن بشروط تعجيزيه برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء السعودي يصدر مجموعة من القرارات وزير الدفاع يناقش أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في السودان للدراسات العسكرية جنود يحتجزون ناقلات وقود لكهرباء عدن لهذا السبب.. مليشيا الحوثي أستخدمت هذا السلاح أثناء تحليق المروحية خلال المناورة العسكرية جنوبي مأرب مدير مشروع مسام ..زراعة الحوثيين للألغام ليس لهدف عسكري كما تزعم وهذه هي أهدافها الحقيقية إشهار حلف أبناء وقبائل شبوة في مديرية مرخة مقتل 17 حوثيا منتحلين رتباً عسكرية مختلفة بمواجهات مع الجيش اليمني منذ بداية يوليو

الناتو يضع شرطين للموافقة على ضم أوكرانيا إلى الحلف

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 243

 

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى “الناتو” عندما يتفق الحلفاء ويتم التقيد بالشروط.

وأضاف ستولتبرغ، من القمة الجارية في ليتوانيا: “الحلفاء اتفقوا على إرسال رسالة قوية إلى أوكرانيا، عبر مواصلة دعمها عسكرياً وانضمامها
للناتو في المستقبل”.

ونقلت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، عن 4 دبلوماسيين، تأكيدهم أن زعماء الدول الأعضاء في “الناتو” توصلوا إلى اتفاق بشأن كيفية تحديد علاقتهم في المستقبل مع أوكرانيا، بما في ذلك طلب انضمامها إلى الحلف”.

وقال أحد الدبلوماسيين، إن “الصيغة النهائية لإعلان يتعلق بعضوية أوكرانيا في المستقبل، تنص على أن الحلف سيكون في وضع يسمح له بتوجيه دعوة لها للانضمام للحلف يوافق الأعضاء وتُستوفى الشروط”.

إقراء أيضاً
الكويت تقول كلمتها الأخيرة بشأن ملكية حقل الدرة
برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء السعودي يصدر مجموعة من القرارات
اشتعال أعنف المعارك في السوادن وقصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة
كوريا الجنوبية والناتو يقيمان شراكة جديدة للتعاون في 11 مجالا
مباحثات كويتية سعودية لتسريع العمل في حقل الدرة.. "ملكية مشتركة
إيران تكشف لأول مرة تطورات “حقل الدرة” مع الكويت وموعد زيارة رئيسي للسعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول