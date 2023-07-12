الناتو يضع شرطين للموافقة على ضم أوكرانيا إلى الحلف

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى “الناتو” عندما يتفق الحلفاء ويتم التقيد بالشروط.

وأضاف ستولتبرغ، من القمة الجارية في ليتوانيا: “الحلفاء اتفقوا على إرسال رسالة قوية إلى أوكرانيا، عبر مواصلة دعمها عسكرياً وانضمامها

للناتو في المستقبل”.

ونقلت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، عن 4 دبلوماسيين، تأكيدهم أن زعماء الدول الأعضاء في “الناتو” توصلوا إلى اتفاق بشأن كيفية تحديد علاقتهم في المستقبل مع أوكرانيا، بما في ذلك طلب انضمامها إلى الحلف”.

وقال أحد الدبلوماسيين، إن “الصيغة النهائية لإعلان يتعلق بعضوية أوكرانيا في المستقبل، تنص على أن الحلف سيكون في وضع يسمح له بتوجيه دعوة لها للانضمام للحلف يوافق الأعضاء وتُستوفى الشروط”.