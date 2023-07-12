مليشيات الحوثي تقطع الطريق أمام جهود السلام في اليمن بشروط تعجيزيه

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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وضعت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاربعاء شروطاً تعجيزيه للقبول بمساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة عبر مبعوثها الى اليمن.



وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية القيادي الحوثي حسين العزي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن" السلام والحوار اليمني اليمني يستدعيان فض التحالف وتحييد العنصر الأجنبي وإلغاء القرار 2216 وبدون ذلك يبقى السلام مجرد كلام".



واتهم القيادي الحوثي الامم المتحدة "بإطاله أمد الحرب في اليمن".

وتابع بالقول :مبعوث غوتيريش ليس من صلاحياته إحلال السلام في اليمن لأنه مايزال مقيد بمرجعيات تدعو للاستسلام

المبعوث أيضا لايستطيع أن يقودمفاوضات تفضي لوقف الحرب في اليمن لأن من يقود الحرب في الطرف الآخر ليس ضمن إختصاصه التفاوضي

الأفضل لمجلس الأمن أن يصمت لأنه من يطيل أمد الحرب والحصار على اليمن".