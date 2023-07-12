الكويت تقول كلمتها الأخيرة بشأن ملكية حقل الدرة الناتو يضع شرطين للموافقة على ضم أوكرانيا إلى الحلف مليشيات الحوثي تقطع الطريق أمام جهود السلام في اليمن بشروط تعجيزيه برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء السعودي يصدر مجموعة من القرارات وزير الدفاع يناقش أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في السودان للدراسات العسكرية جنود يحتجزون ناقلات وقود لكهرباء عدن لهذا السبب.. مليشيا الحوثي أستخدمت هذا السلاح أثناء تحليق المروحية خلال المناورة العسكرية جنوبي مأرب مدير مشروع مسام ..زراعة الحوثيين للألغام ليس لهدف عسكري كما تزعم وهذه هي أهدافها الحقيقية إشهار حلف أبناء وقبائل شبوة في مديرية مرخة مقتل 17 حوثيا منتحلين رتباً عسكرية مختلفة بمواجهات مع الجيش اليمني منذ بداية يوليو
وضعت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاربعاء شروطاً تعجيزيه للقبول بمساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة عبر مبعوثها الى اليمن.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب الحوثية القيادي الحوثي حسين العزي في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن" السلام والحوار اليمني اليمني يستدعيان فض التحالف وتحييد العنصر الأجنبي وإلغاء القرار 2216 وبدون ذلك يبقى السلام مجرد كلام".
واتهم القيادي الحوثي الامم المتحدة "بإطاله أمد الحرب في اليمن".
وتابع بالقول :مبعوث غوتيريش ليس من صلاحياته إحلال السلام في اليمن لأنه مايزال مقيد بمرجعيات تدعو للاستسلام
المبعوث أيضا لايستطيع أن يقودمفاوضات تفضي لوقف الحرب في اليمن لأن من يقود الحرب في الطرف الآخر ليس ضمن إختصاصه التفاوضي
الأفضل لمجلس الأمن أن يصمت لأنه من يطيل أمد الحرب والحصار على اليمن".