برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء السعودي يصدر مجموعة من القرارات

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء11يوليوتموز، في قصر السلام بجدة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على انضمام السعودية إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها.

ثانياً: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصال والثقافة والفنون والسياحة في جمهورية بوركينا فاسو.

ثالثاً: تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية تشاد.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

خامساً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من الجانب الزامبي، والإندونيسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا، ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا.

سادساً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والكونغي، والزيمبابوي، والزامبي، والموريتاني، والسنغالي، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكلٍ من: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في جمهورية زيمبابوي، ووزارة المناجم في جمهورية زامبيا، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي.

ثامناً: تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تاسعاً: الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية

عاشراً: الموافقة على نظام المساهمات العقارية.

حادي عشر: الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.

ثاني عشر: الموافقة على أن تكون اللجنة الوزارية للسلامة المرورية هي الجهة الممثلة للمملكة المعنية بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة فيما يختص بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وما يتعلق بإعلان ستوكهولم، والإعلان السياسي للسلامة المرورية.

ثالث عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين "الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة" وذلك على النحو التالي: ـ ترقية خالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة "مستشار أول أعمال" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة الداخلية. ـ ترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة "مدير عام" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة العدل. ـ ترقية المهندس حسين بن علي بن هادي آل حرشان إلى وظيفة "مستشار هندسة مدنية" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الصحة