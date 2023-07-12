وزير الدفاع يناقش أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في السودان للدراسات العسكرية

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري عملية ترتيب اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الكليات الحربية والجوية والبحرية، في السودان والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسوية أوضاع من كانوا على وشك التخرج وكذا الذين لم يستكملوا دراستهم، في ظل افتتاح الكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء، عقده في العاصمة الموقتة عدن بالطلاب العسكريين المبتعثين الى جمهورية السودان الشقيقة.

واستمع وزير الدفاع من المحلق العسكري لبلادنا في السودان اللواء الركن احمد الشعناء والطلاب المبتعثين الى مستجدات أوضاعهم نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها السودان ونتج عنه توقف الدراسة في الكليات العسكرية.

واكد وزير الدفاع العمل على استيعاب الخبرات العسكرية من المبتعثين الخريجين المتميزين في الكليات الحربية والجوية والبحرية للعمل في الكلية العسكرية ونقل الخبرات والمعارف والتقاليد العسكرية لطلاب الكلية لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم والحصول على مخرجات سليمة تعزز قوة المؤسسة العسكرية وصلابتها.