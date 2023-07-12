وزير الدفاع يناقش أوضاع الطلاب اليمنيين المبتعثين في السودان للدراسات العسكرية جنود يحتجزون ناقلات وقود لكهرباء عدن لهذا السبب.. مليشيا الحوثي أستخدمت هذا السلاح أثناء تحليق المروحية خلال المناورة العسكرية جنوبي مأرب مدير مشروع مسام ..زراعة الحوثيين للألغام ليس لهدف عسكري كما تزعم وهذه هي أهدافها الحقيقية إشهار حلف أبناء وقبائل شبوة في مديرية مرخة مقتل 17 حوثيا منتحلين رتباً عسكرية مختلفة بمواجهات مع الجيش اليمني منذ بداية يوليو إصابة مدنيين بلغم حوثي كانوا على متن سيارة دُمرت بشكل كامل المنطقة العسكرية السابعة تنظّم مؤتمرًا لتقييم نتائج تنفيذ تعليمات القتال للعام اشتعال أعنف المعارك في السوادن وقصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة كوريا الجنوبية والناتو يقيمان شراكة جديدة للتعاون في 11 مجالا
ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري عملية ترتيب اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الكليات الحربية والجوية والبحرية، في السودان والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسوية أوضاع من كانوا على وشك التخرج وكذا الذين لم يستكملوا دراستهم، في ظل افتتاح الكلية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء، عقده في العاصمة الموقتة عدن بالطلاب العسكريين المبتعثين الى جمهورية السودان الشقيقة.
واستمع وزير الدفاع من المحلق العسكري لبلادنا في السودان اللواء الركن احمد الشعناء والطلاب المبتعثين الى مستجدات أوضاعهم نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها السودان ونتج عنه توقف الدراسة في الكليات العسكرية.
واكد وزير الدفاع العمل على استيعاب الخبرات العسكرية من المبتعثين الخريجين المتميزين في الكليات الحربية والجوية والبحرية للعمل في الكلية العسكرية ونقل الخبرات والمعارف والتقاليد العسكرية لطلاب الكلية لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم والحصول على مخرجات سليمة تعزز قوة المؤسسة العسكرية وصلابتها.