جنود يحتجزون ناقلات وقود لكهرباء عدن لهذا السبب..

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم جنود في أمن محافظة أبين، الثلاثاء11يوليوتموز، على إحتجاز ناقلات وقود النفط الخام القادمة من محافظة شبوة والمخصصة لتزويد محطة بترومسيلة بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وقالت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، إن المؤسسة مهددة بالتوقف وخروج أكثر من 90 ميجا وات عن الخدمة، مناشدة أفراد القوات الأمنية بمحافظة أبين والمحتجين لعدم صرف مرتباتهم، بالسماح لناقلات وقود النفط الخام القادمة من محافظة شبوة والمخصصة لتزويد محطة بترومسيلة بالوقود لتفادي توقفها عن الخدمة.

ودعت كهرباء عدن كافة قيادات الجهات الأمنية وأفرادها بمحافظة أبين إلى ضرورة تحكيم العقل والمنطق والسماح لناقلات وقود الخام القادمة من محافظة شبوة بالتحرك وعدم مفاقمة معاناة مواطني وأهالي العاصمة عدن، ومحافظتي أبين ولحج وحرمانهم من الاستقرار النسبي للخدمة جراء التوقف الوشيك لمحطة بترومسيلة مساء اليوم.

وأوضحت أن وزارة الكهرباء ومؤسسة كهرباء عدن بذلتا جهودا كبيرة طيلة اليومين الماضيين لمعالجة إشكالية الوقود الرديء، والذي توقفت على إثره عدد من محطات التوليد، وتسبب ذلك برفع ساعات الانطفاء، وإعادة وضع الخدمة إلى ما كان عليه مساء الأمس، مؤملةً سرعة الاستجابة لمناشدتها من قبل عقلاء محافظة أبين وعدم مفاقمة المعاناة مجدداً.