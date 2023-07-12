مليشيا الحوثي أستخدمت هذا السلاح أثناء تحليق المروحية خلال المناورة العسكرية جنوبي مأرب

الأربعاء 12 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف خبير عسكري، عن استخدام المليشيات الحوثية، لخدع سينمائية خلال المناورة العسكرية التي نفذتها أمس جنوبي محافظة مارب.

وحسب الخبير فإن الحوثيين وضعوا متفجرات مسبقاً لتنفجر أثناء تحليق المروحية وليس بسبب إطلاق صواريخ من الطائرة.

وأطلع الخبير العسكري على مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام مليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أن خدع سينمائية “لزوم التصوير تم بثها في مقاطع الفيديو لمناورة الحوثيين العسكرية في “صرواح” جنوبي مأرب بما في ذلك هجمات الطائرة المروحية..

وحدد الخبير الذي يعيش في صنعاء، نوع الطائرة المروحية بكونها من طراز (Mil Mi-17) وتملك ستة صواريخ ستة صواريخ UB-32.

وبحسب موقع يمن مونيتور. وتظهر صورتان للمروحية الأولى وكأنها أطلقت صواريخ على موقع عسكري والأخرى أمام القادة الحوثيين وهي وخلفها دخان كثيف وحسب الخبير فإن الحوثيين وضعوا متفجرات مسبقاً لتنفجر أثناء تحليق المروحية وليس بسبب إطلاق صواريخ من الطائرة.

ويلفت الخبير إن الحوثيين ربما لا يملكون مخزونات كافية من الصواريخ، أو أن هناك خلالاً في الطائرة، وقال: من الصعب أن يخلف هجوم الطيران كل هذا الدخان الكثيف، في موقع عسكر يفترض أنه لمناورات عسكرية يظهر مقطع فيديو عدة انفجارات متلاحقة على خط واحد وتصاعد للدخان عدة مرات في منطقة واحدة، عقب مرور الطائرة المروحية وشنها غارة مفترضة ويظهر وكأن الانفجار من المنطقة وليس من خارجها.

وتشير المناورات العسكرية إلى الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون حيث أطلقوا قذائف مدفعية هاون يوغسلافية وسيارات بيك اب عليها مدفعية ورشاشات، ودبابة T-2AM55 وأطلقوا الأسلحة من بنادق رشاشة محملة على بيك اب، كما قادوا مدرعات وسيارات فولكان وطائرة مروحية. وجاء الاستعراض الحوثي قبل ساعات من هجوم شنته المليشيات على جبهات غربي محافظة مأرب، فجر اليوم، بالتزامن مع قصف طال الأحياء السكنية بالمدينة بصاروخين باليستيين