إشهار حلف أبناء وقبائل شبوة في مديرية مرخة

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 265

أشهر صباح اليوم الثلاثاء11يوليوتموز، في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، حلف أبناء وقبائل شبوة برئاسة الشيخ علي حسن بن دوشل النسي بحضور مشايخ وأعيان ووجهاء ومرجعيات المحافظة.

وخلال حفل الاشهار أكد الحلف على توحيد الجهود ونبذ الخلافات ولمّ الشمل وتوحيد الصفوف بين كل أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم، والوقوف على مسافة واحده من جميع المكونات والقوى الشبوانية الموجودة فيها.

وبارك الحلف جهود المجلس الرئاسي الرامية إلى استعادة الدولة وتوحيد جهود كل القوى لتحقيق ذلك، داعيا الى إعطاء المحافظات المحررة الصلاحيات الكاملة في إدارة شؤونها وتوظيف إمكاناتها وثرواتها لمصلحة أبنائها، مطالبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي بزيارة شبوة.

كما بارك الحلف تشكيل المجلس الوطني الحضرمي، الذي أتى معبرا عن تطلعات أبناء حضرموت وموحدا لهم ومعززا لمكانة حضرموت التاريخية والاقتصادية، مؤكدا على عمق العلاقة التاريخية التي تربط شبوة بحضرموت أرضا وانساناً على مر العصور.

واكد الحلف على ضرورة شغل جميع الوظائف والمواقع القيادية في المحافظة من قبل أبناء شبوة، مطالبا بتوزيع عادل بين جميع المديريات مع مراعاة تمكين الكفاءات من أبناء المحافظة في جميع المجالات.

ودعا الحلف الى تمكين أبناء شبوة من إدارة شؤون المحافظة في المجالات كافة والاستفادة من ثروات المحافظة وتسخيرها في مشاريع تنموية كبيرة تعود بالنفع لجميع أبناء المحافظة وإتاحة الفرصة للكوادر المحلية من العمل في الشركات التي تعمل في المحافظة.

وأكد الحلف بأن (شبوة أولاً، شبوة بجميع أبنائها، ولجميع أبنائها، قبيلتنا شبوة، وحزبنا شبوة، ومصالح شبوة تجمعنا) وان أبناء شبوة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية شركاء في بناء المحافظة والإسهام في تنميتها ورعاية مصالحها وتقع على عاتقهم جميعا مسؤولية الحفاظ عليها وخدمة أبنائها والعمل والتكاتف من أجلها وتجاوز كل أشكال الخلافات والصراعات ويسهم كلا منهم في بناءها من المجال الذي يتقنه ويجيده.

يذكر ان محافظ المحافظة عوض بن الوزير وجه الأجهزة الأمنية يوم أمس الاثنين بمنع إقامة حفل الاشهار في مدينة عتق ما اضطر رئاسة الحلف الى نقله الى مديرية مرخة السفلى.