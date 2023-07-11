مقتل 17 حوثيا منتحلين رتباً عسكرية مختلفة بمواجهات مع الجيش اليمني منذ بداية يوليو

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قُتل 17 ضابطا في جماعة الحوثي، بمواجهات مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ مطلع تموز/يوليو الجاري.

وحسب رصد وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، فقد أعلنت جماعة الحوثي، امس الاثنين مقتل ثلاثة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية.

وخلال أيام ماضية أعلنت الجماعة في ثلاثة أخبار منفصلة زمنيا، نشرتها وكالة الأنباء (سبأ) التابعة لها ، مقتل 14 ضابطا بينهم من يحملون رتب عقيد ورائد ومقدم. يأتي ذلك رغم حالة التهدئة العسكرية في عدة جبهات ، وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة اليمن المتواصلة منذ نحو تسع سنوات.

وخلال أيام ماضية أعلنت الجماعة في ثلاثة أخبار منفصلة زمنيا، نشرتها وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، مقتل 14 ضابطا بينهم من يحملون رتب عقيد ورائد ومقدم.

يأتي ذلك، رغم حالة التهدئة العسكرية في عدة جبهات، وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة اليمن المتواصلة منذ نحو تسع سنوات.