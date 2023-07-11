إصابة مدنيين بلغم حوثي كانوا على متن سيارة دُمرت بشكل كامل

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصيب عدد من المواطنين المسافرين، اليوم الثلاثاء11يوليو تموز ، بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، في سيارة بصحراء محافظة الجوف، شمالي شرقي اليمن.

وأوضحت مصادر متطابقة، أن لغمًا أرضيًا من مخلفات المليشيا الحوثية انفجر في سيارة نوع "هايلوكس" بالخط الصحراوي في محافظة الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى إصابة عدد من المدنيين كانوا على متن السيارة التي دُمرت بشكل كامل.

وتواصل الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، في مناطق مختلفة بالمحافظة، حصد أرواح الأبرياء بشكل يومي، لا سيّما على الخط الصحراوي الذي تحول إلى كابوس يهدد حياة المارة