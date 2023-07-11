المنطقة العسكرية السابعة تنظّم مؤتمرًا لتقييم نتائج تنفيذ تعليمات القتال للعام

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظمت قيادة المنطقة العسكرية السابعة ممثلة بمركز العمليات التعبوي للمنطقة، اليوم، مؤتمرًا لتقييم نتائج تنفيذ تعليمات قتال للعام 2023م على مستوى المنطقة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز.

وناقش المؤتمر الذي حضره عدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع وقادة القطاعات ورؤساء الشعب بالمنطقة العسكرية السابعة، مستوى تنفيذ المهام العملياتية الشاملة لقيادة المنطقة العسكرية السابعة بمختلف قطاعاتها خلال الفترة الزمنية المحددة.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بمستوى النجاحات التي حققتها قيادة المنطقة العسكرية السابعة خلال الفترة الزمنية المحددة بالتعاون مع هيئة العمليات بوزارة الدفاع.. مشيداً بجهود قيادة القطاعات العسكرية في المنطقة في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم. وأكد الفريق بن عزيز، أهمّية هذه المؤتمرات في تعزيز الأداء الإداري والعملياتي ومعالجة أوجه القصور أولاً بأول.. مشدداً على ضرورة التكاتف والتلاحم لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

ومن جانبه، أكد مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن يحيى العيزري، استمرار هيئة العمليات بوزارة الدفاع في تنظيم وتنسيق التعاون بين مختلف المستويات القتالية. مؤكداً أهمية تظافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات التفوق في مختلف التخصصات العسكرية.

وفي المؤتمر، استعرض رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة العميد مرضي ضرمان ورئيس عمليات المنطقة العميد الركن منصور الزافني، الموقف العملياتي والتكتيكي للمنطقة والقطاعات والوحدات العسكرية التابعة لها.. مؤكدان المضي قدماً في تنفيذ توجيهات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.