وكيل محافظة مأرب يبحث مع اليونيسف الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الشراكة بالمحافظة

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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كُرس اللقاء الذي عُقد اليوم بين السلطة المحلية في محافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح مع مدير المكاتب والبرامج بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسف) في اليمن، هامش يانج، لبحث الوضع والاحتياجات الإنسانية وتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمة الأممية والحاجة لتوسيع تدخلاتها في ظل الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمهجرين قسرا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية الى المحافظة.

وخلال اللقاء الذي حضره عددا من مدراء المكاتب التنفيذية الشريكة للمنظمة في تنفيذ البرامج، أكد الوكيل على أهمية اضطلاع المنظمة بدور إنساني أكبر للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة وتردي الوضع الإنساني للنازحين الى المحافظة الذين تزيد نسبتهم عن 70 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن.

وأشار الدكتور مفتاح إلى ما تمارسه المليشيات الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وفي مقدمتها حرمان الأطفال من جرعات التحصين ما تسبب بعودة وانتشار شلل الأطفال بشكل واسع.

وانتقد عدم العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية والتدخلات للمنظمات الأممية بحيث تركز اغلبها على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تصادرها وتحرم المواطنين الى جانب تمويل مشاريع في مناطق نزح سكانها، في حين تهمش احتياجات محافظة مأرب والنازحين فيها التي استضافت اكبر عدد من النازحين في اليمن بشهادة المنظمات الأممية نفسها.

من جانبه قدم مدير المكاتب والبرامج بمنظمة اليونسيف شرحا لطبيعة زيارته للمحافظة، والتي تهدف الى تقييم مستوى الشراكة والبرامج الانسانية التي تدعمها المنظمة، والوقوف على الوضع الانساني والاحتياجات المتصاعدة في ظل التأثيرات السلبية للمتغيرات الحالية والمتوقعة مستقبلا على الوضع الإنساني، الى جانب بحث افاق تعزيز الشراكة والتدخلات الممكنة للمنظمة للتخفيف من الازمة الانسانية..، مؤكداً استمرار العمل في تدخلات المنظمة في عدد من القطاعات الإنسانية وفي مقدمتها في مجالات الصحة والتعليم والحماية والغذاء والإيواء والمياه.