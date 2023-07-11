اشتعال أعنف المعارك في السوادن وقصف جوي مكثف للجيش السوداني في الخرطوم والجزيرة كوريا الجنوبية والناتو يقيمان شراكة جديدة للتعاون في 11 مجالا وكيل محافظة مأرب يبحث مع اليونيسف الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الشراكة بالمحافظة جهاز أمن المخابرات الحوثي يقتل مواطن أعزل ويفجر سيارتة بطريقة داعشية شرقي صنعاء (تفاصيل) وزارة الأوقاف تكشف عن معايير إعتماد وكالات العمرة للموسم ١٤٤٥هجرية المليشيات الحوثية تضع اليمن كأسوا دولة في العالم العربي والثانية على مستوى العالم في مؤشر السلام العالمي.. تقرير قرار ''شكلي'' صدر بالإجماع في مجلس الأمن يخص اليمن إب ومأرب تحضران في إحاطة المبعوث الأممي بمجلس الأمن.. فماذا قال؟ ماذا طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة؟ بيان روسي خليجي مشترك بشأن اليمن
كُرس اللقاء الذي عُقد اليوم بين السلطة المحلية في محافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح مع مدير المكاتب والبرامج بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونيسف) في اليمن، هامش يانج، لبحث الوضع والاحتياجات الإنسانية وتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمة الأممية والحاجة لتوسيع تدخلاتها في ظل الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمهجرين قسرا من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية الى المحافظة.
وخلال اللقاء الذي حضره عددا من مدراء المكاتب التنفيذية الشريكة للمنظمة في تنفيذ البرامج، أكد الوكيل على أهمية اضطلاع المنظمة بدور إنساني أكبر للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة وتردي الوضع الإنساني للنازحين الى المحافظة الذين تزيد نسبتهم عن 70 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن.
وأشار الدكتور مفتاح إلى ما تمارسه المليشيات الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وفي مقدمتها حرمان الأطفال من جرعات التحصين ما تسبب بعودة وانتشار شلل الأطفال بشكل واسع.
وانتقد عدم العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية والتدخلات للمنظمات الأممية بحيث تركز اغلبها على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تصادرها وتحرم المواطنين الى جانب تمويل مشاريع في مناطق نزح سكانها، في حين تهمش احتياجات محافظة مأرب والنازحين فيها التي استضافت اكبر عدد من النازحين في اليمن بشهادة المنظمات الأممية نفسها.
من جانبه قدم مدير المكاتب والبرامج بمنظمة اليونسيف شرحا لطبيعة زيارته للمحافظة، والتي تهدف الى تقييم مستوى الشراكة والبرامج الانسانية التي تدعمها المنظمة، والوقوف على الوضع الانساني والاحتياجات المتصاعدة في ظل التأثيرات السلبية للمتغيرات الحالية والمتوقعة مستقبلا على الوضع الإنساني، الى جانب بحث افاق تعزيز الشراكة والتدخلات الممكنة للمنظمة للتخفيف من الازمة الانسانية..، مؤكداً استمرار العمل في تدخلات المنظمة في عدد من القطاعات الإنسانية وفي مقدمتها في مجالات الصحة والتعليم والحماية والغذاء والإيواء والمياه.