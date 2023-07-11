جهاز أمن المخابرات الحوثي يقتل مواطن أعزل ويفجر سيارتة بطريقة داعشية شرقي صنعاء (تفاصيل)

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفذت مليشيات الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران عملية إرهابية بحق مواطن مدني أعزل بحرق وتفجير سيارتة وقتلة على طريقة اعمال داعش،واخواتها.

وأكدت مصادر خاصة أن أحد قيادات ما يسمى "جهاز المخابرات والأمن الوقائي" الحوثي أقدم على تفجير سيارة مواطن حرقا ، مما أدى إلى مقتله وجرح آخر في مديرية جحانة بخولان الطيال، شرق محافظة صنعاء.

ووفقا لما اوردة موقع العاصمة اونلاين إن المسؤول في جهاز الأمن الوقائي الحوثي، قام (الإثنين الماضي) بقتل المواطن "علي محمد حسين الشطبي" حرقاً داخل سيارته، التي فجرها دون أي تهمة سوى التي توزعها المليشيا على كل ضحية لإجرامها وهي "التخابر مع العدوان".

وأضافت أن مرافق الضحية، وهو "عبدالله صالح الحاج" أصيب في الحادثة، بجروح خطيرة ونجا بأعجوبة، بعد أن منعت عناصر المليشيا الأهالي من الوصول إليه لإنقاذه.

وأوضحت، أن المليشيا باشرت باعتقال كل من حاول الوصول إلى مكان الجريمة، لتسارع إلى إخفاء جثمان القتيل علي الشطبي، كما أنها تختطف مرافقه الجريح حتى اللحظة. و

أكدت أن المليشيا تختطف وتخفي عدداً من أفراد أسرتي الضحيتين، بعد أن حاولوا الوصول إليهما أو معرفة مصيرهما. ووفقاً للمصادر فإن المواطن "الشطبي" قد تعرض للاختطاف والاعتقال من قبل المليشيا لثلاث مرات سابقة، في فترات متفرقة، وزج به في أحد السجون في إحداها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بتهمة ما تسميها المليشيا "التخابر"..