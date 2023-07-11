جهاز أمن المخابرات الحوثي يقتل مواطن أعزل ويفجر سيارتة بطريقة داعشية شرقي صنعاء (تفاصيل) وزارة الأوقاف تكشف عن معايير إعتماد وكالات العمرة للموسم ١٤٤٥هجرية المليشيات الحوثية تضع اليمن كأسوا دولة في العالم العربي والثانية على مستوى العالم في مؤشر السلام العالمي.. تقرير قرار ''شكلي'' صدر بالإجماع في مجلس الأمن يخص اليمن إب ومأرب تحضران في إحاطة المبعوث الأممي بمجلس الأمن.. فماذا قال؟ ماذا طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة؟ بيان روسي خليجي مشترك بشأن اليمن اغتيال مسئول أمني في تعز في تطورات غير مسبوقة بين البلدين… الجزائر والأردن توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تفاهم في 10 قطاعات أزمة خطيرة تهدد نادي النصر السعودي بعد فشل أكبر صفقة في تاريخة
نفذت مليشيات الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران عملية إرهابية بحق مواطن مدني أعزل بحرق وتفجير سيارتة وقتلة على طريقة اعمال داعش،واخواتها.
وأكدت مصادر خاصة أن أحد قيادات ما يسمى "جهاز المخابرات والأمن الوقائي" الحوثي أقدم على تفجير سيارة مواطن حرقا ، مما أدى إلى مقتله وجرح آخر في مديرية جحانة بخولان الطيال، شرق محافظة صنعاء.
ووفقا لما اوردة موقع العاصمة اونلاين إن المسؤول في جهاز الأمن الوقائي الحوثي، قام (الإثنين الماضي) بقتل المواطن "علي محمد حسين الشطبي" حرقاً داخل سيارته، التي فجرها دون أي تهمة سوى التي توزعها المليشيا على كل ضحية لإجرامها وهي "التخابر مع العدوان".
وأضافت أن مرافق الضحية، وهو "عبدالله صالح الحاج" أصيب في الحادثة، بجروح خطيرة ونجا بأعجوبة، بعد أن منعت عناصر المليشيا الأهالي من الوصول إليه لإنقاذه.
وأوضحت، أن المليشيا باشرت باعتقال كل من حاول الوصول إلى مكان الجريمة، لتسارع إلى إخفاء جثمان القتيل علي الشطبي، كما أنها تختطف مرافقه الجريح حتى اللحظة. و
أكدت أن المليشيا تختطف وتخفي عدداً من أفراد أسرتي الضحيتين، بعد أن حاولوا الوصول إليهما أو معرفة مصيرهما. ووفقاً للمصادر فإن المواطن "الشطبي" قد تعرض للاختطاف والاعتقال من قبل المليشيا لثلاث مرات سابقة، في فترات متفرقة، وزج به في أحد السجون في إحداها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بتهمة ما تسميها المليشيا "التخابر"..