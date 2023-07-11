وزارة الأوقاف تكشف عن معايير إعتماد وكالات العمرة للموسم ١٤٤٥هجرية

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أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد _ قطاع الحج والعمرة _ عن بدء إجراءات اعتماد وكالات العمرة للموسم القادم ١٤٤٥هجرية، الذي سيبدأ مع مطلع العام الهجري الجديد.
وأشارت الوزارة في إعلان لها أن المنشآت المعتمدة لتفويج المعتمرين للموسم الماضي والمستوفية الضمانات وليس عليها محاضر أو ملاحظات، بإمكانها استكمال إجراءات منح التصاريح بعد سحب ملف الشروط والضوابط من ١ محرم ١٤٤٥هجرية الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٣م.
كما أكدت الوزارة أن تقديم المنشآت الجديدة الراغبة في الاعتماد للموسم الجديد ١٤٤٥هجرية، سيبدأ من ١٩ محرم ١٤٤٥هجرية الموافق ٦ أغسطس ٢٠٢٣م.