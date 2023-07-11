وزارة الأوقاف تكشف عن معايير إعتماد وكالات العمرة للموسم ١٤٤٥هجرية المليشيات الحوثية تضع اليمن كأسوا دولة في العالم العربي والثانية على مستوى العالم في مؤشر السلام العالمي.. تقرير قرار ''شكلي'' صدر بالإجماع في مجلس الأمن يخص اليمن إب ومأرب تحضران في إحاطة المبعوث الأممي بمجلس الأمن.. فماذا قال؟ ماذا طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة؟ بيان روسي خليجي مشترك بشأن اليمن اغتيال مسئول أمني في تعز في تطورات غير مسبوقة بين البلدين… الجزائر والأردن توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تفاهم في 10 قطاعات أزمة خطيرة تهدد نادي النصر السعودي بعد فشل أكبر صفقة في تاريخة هل تم حظرك على واتس آب؟ .. دلائل تكشف ذلك
كشف مؤشر السلام العالمي عن تربع اليمن على المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي الاقل سلاما والثانية عالميا في ذات المؤشر. هذا التراجع المخيف في سلم السلام في اليمن نتيحة الحروب التي اشعلتها المليشيات الحوثية في اليمن ، وارتفاع أعداد القتلى في تلك الحروب وهو المؤشر الذي يعتمد عليه معهد الاقتصاد والسلام الذي يصدر التقرير.
كما تربعت ثلاث دول عربية ضمن اسوأ دول العالم في السلم العالمي غزتها مليشيا ايران وهي "اليمن وسوريا والعراق".
على مستوى المنطقة العربية ، يحتل المغرب المرتبة السابعة ، في الترتيب حيث تأتي قطر (المرتبة 21 في العالم) في المرتبة الأولى ، تليها الكويت (المرتبة 35) ، وسلطنة عمان (المرتبة 48) ، والأردن (المرتبة 62) ، والولايات المتحدة. الإمارات العربية (75) وتونس (81). في شمال إفريقيا ، تأتي المملكة في المرتبة الثانية بعد تونس ، لكنها تتقدم على الجزائر (المرتبة 96 في العالم) وموريتانيا (المرتبة 114) وليبيا (المرتبة 137). بالنسبة للسنة الثانية على التوالي ، يُظهر هذا الأخير بعض التحسن. على الصعيد العالمي ، لا تزال أيسلندا البلد الأكثر سلامًا بشكل عام منذ عام 2008. تليها الدنمارك وأيرلندا
ونيوزيلندا والنمسا. تعتبر أفغانستان الدولة الأقل سلامًا في العالم للعام الثامن على التوالي.
يسبقها اليمن وسوريا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ، والتي تغلق الترتيب العام. ويعتمد هذا المؤشر على نحو عشرين مؤشرا ، مما يجعل من الممكن قياس حالة السلام في العالم من خلال ثلاثة محاور: مستوى الأمن والأمان داخل المجتمع ، ومدى النزاعات الوطنية والدولية بالطبع ، ودرجة العسكرة.
ويشير معهد الاقتصاد والسلام ، الذي ينشر هذا التقرير السنوي في سيدني بأستراليا ، إلى أن غرب إفريقيا الساحلية “هي الأكثر سلامًا منذ بدء إعداد التقارير في عام 2008 ، حيث سجلت دول المنطقة تحسنًا في المتوسط بنسبة 5٪ على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية.
“. وبالتالي ، فإن المنطقة الساحلية بين المغرب وغانا لم تسجل أي وفيات بسبب الإرهاب في عام 2022 ، على عكس دول الساحل المجاورة . كما يضيف المصدر نفسه. على وجه التحديد ، استمر التغيير في التوزيع العالمي للنزاعات في عام 2022 .
، حيث انخفضت الصراعات الكبرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.