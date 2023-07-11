إب ومأرب تحضران في إحاطة المبعوث الأممي بمجلس الأمن.. فماذا قال؟

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعرب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرج، عن قلقه من التحركات العسكرية قرب محافظة مأرب (شرق) واستعراض جماعة الحوثي للمقاتلين في محافظة إب (وسط)، مطالباً أطراف النزاع في اليمن بالحفاظ على فائد الهدنة المستمرة منذ انتهائها بشكل رسمي والانخراط في وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار.

جاء ذلك في إحاطة قدمها المبعوث الأممي لمجلس الأمن الدولي مساء الاثنين

وقال غروندبرج إنه رغم انتهاء الهدنة لا زال الشعب اليمني يستفيد من فوائدها و "من أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية النزاع".

وأضاف المبعوث: "الهدوء النسبي في صراع اليمن فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع... ولكن -إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام- يتعين على هذه المحادثات أن تصل إلى انفراجه حقيقية".

وتابع: "على الرغم من الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، إلا أن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة. ويساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخرًا".

وأشار المبعوث الأممي إلى استمرار الأطراف في خوض صراع اقتصادي متعدد الأوجه، يدفع المواطن اليمني نتائجه بضعف الثمن، مشددا على ضرورة إنهاء الانقلاب الاقتصادي ومعالجة الوضع المتدهور في البلاد.

وانتقد المبعوث الأممي القيود المفروضة على تحركات النساء في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالب بزيادة عدد الرحلات الجوية والوجهات لمطار صنعاء الدولي.

ودعا غرونبدرج الأطراف إلى وقف الاستفزازات العسكرية والانخراط في اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ومفاوضات سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.