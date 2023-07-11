ماذا طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة؟

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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طلبت الحكومة اليمنية من مجلس الأمن الدولي صياغة التحوّل المنشود لاستعادة مؤسسات الدولة وفق لمرجعيات الحل الأساسية.

وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، في إحاطته أمام المجلس الإثنين، على ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي للتعاطي الجاد مع الجهود الساعية لتحقيق السلام في البلاد.

وأشار إلى أن المليشيا تواصل تعنُّتها وانتهكاتها في استهداف المدنيين، وحشد مقاتليها إلى الجبهات، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على حركة النساء ووصول المساعدات الإنسانية.

وكانت الحكومة طالبت مجلس الأمن -في وقت سابق- بمغادرة الصمت والضغط على مليشيا الحوثي لوقف حربها الاقتصادية.

وأكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها المليشيا، ملوحا بإعادة النظر في التنازلات التي قدمتها الحكومة ضمن بنود الهدنة المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

واتهم المليشيا باستغلال التنازلات لتحقيق مكاسب مادية، وشن حرب على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحوثيين منعوا حركة البضائع في المنافذ بين المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن.