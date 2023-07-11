بيان روسي خليجي مشترك بشأن اليمن

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شدد بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ضد ممارسات مليشيا الحوثي التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية.

البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في موسكو، دعا جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، والالتزام باستمرار الهدنة.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان نحو تسوية سياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي، ومعبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث.

إلى ذلك رحب وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" بالتقارب بين السعودية وإيران، وأثره الإيجابي على اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في خلق جو يتسم بالإيجابية في المنطقة بأسرها، مؤكداً دعم العرب في سعيهم لإيجاد الحلول الوسطية الرامية لمراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن كلا الجانبين السعودي والإيراني تحدثا بشكل إيجابي خلال المحادثات الجارية عن الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن تسفر هذه الجهود عن هدنة طويلة الأمد، وتفتح إمكانية إطلاق حوار وطني واسع، والتوصل لحل دائم للأزمة اليمنية.