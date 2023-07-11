اغتيال مسئول أمني في تعز

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اغتال مسلحون مجهولهون صباح اليوم الثلاثاء، مسئول أمني بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري ان ملثمين يستقلون دراجة نارية في شارع الدائري وسط مدينة ‎تعز اغتالوا المساعد ‎في قوات الأمن المركزي، صلاح العمراني.