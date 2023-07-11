اغتيال مسئول أمني في تعز

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اغتال مسلحون مجهولهون صباح اليوم الثلاثاء، مسئول أمني بمحافظة تعز وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري ان ملثمين يستقلون دراجة نارية في شارع الدائري وسط مدينة تعز اغتالوا المساعد في قوات الأمن المركزي، صلاح العمراني.