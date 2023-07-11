الهلال يقترب من صفقة عالمية جديدة.. نجم لاتسيو إلى السعودية

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اقترب نادي الهلال السعودي من ضم النجم الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان لاتسيو الإيطالي.

وذكرت مصادر سعودية، وإيطالية، أن سافيتش وافق على الانتقال إلى الهلال، في صفقة تقدر قيمتها بـ164 مليون ريال (40 مليون يورو). وذكر الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، ومواطنه جيانلوكا دي مارزيو، أن سافيتش وافق بالفعل على الانتقال إلى الهلال، مع تبقي موافقة لاتسيو. ويرتبط سافيتش (28 عاما) بعقد حتى صيف العام المقبل مع لاتسيو،

وكان قبل سنوات مرشحا للانتقال إلى ريال مدريد، ويوفنتوس بأكثر من 100 مليون يورو، قبل أن تنخفض قيمته السوقية تدريجيا.

وخاض سافيتش منذ انضمامه إلى لاتسيو عام 2015، 341 مباراة، سجل خلالها 69 هدفا، وصنع 59، وحصل برفقة النادي العاصمي على لقب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي مرتين. وسينضم سافتيش إلى النجم البرتغالي روبين نيفيش، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وبدأ صندوق الاستثمارات السعودي بتمويل الأندية لجلب أبرز نجوم العالم، إذ انضم كريم بنزيما، ونغولو كانتي إلى الاتحاد، وكريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش إلى النصر. فيما ضم الأهلي النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إداوارد ميندي.

وتبلغ قيمة انتقال سافيتش إلى الهلال السعودي هي 40 مليون يورو أي تقريبًا 164 مليون ريال سعودي