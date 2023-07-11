الزبيدي يصوب سهامة للتخلص من الحكومة اليمنية في لقاء له مع السفير الأمريكي

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أن الحكومة أصبحت عاجزة عن القيام بالمهام المناطة بها لإنعاش الوضع الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين، مطالبا الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، بتقديم دعم عاجل لمنع المزيد من الانهيار، وانتشال الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد.

جاءذلك خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، الإثنين الاثنين10يوليوتموز، في دولة الإمارات عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في تغريدة على تويتر، أن السفير فاجن إلتقى الزبيدي، مؤكدا على ضرورة وحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل إحلال السلام للشعب اليمني.

وذكر موقع المجلس الإنتقالي إن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية، والعسكرية في ظل التصعيد الحوثي المستجد في عموم الجبهات.

ودعا الزُبيدي المجتمع الإقليمي والدولي لاتخاذ موقف حاسم من التحشيد المتواصل للحوثيين، مشددا على أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بدوره في تأمين البلاد، وحماية المناطق المحررة من اعتداءات جماعة الحوثي التي ترفض كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المُحررة في ظل الانهيار المتواصل في سعر صرف العملة المحلية جراء استمرار توقف صادرات النفط إثر الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت.