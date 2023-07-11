الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها" بما في ذلك حقل الدرة الغازي.

وقال وكيل وزارة النفط الكويتية نمر المالك الصباح، لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأحد، إن "اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في توقيت هام للغاية، لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي".

وأضاف: "اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية. وجاء التطوريات بين السعودية والكويت، بعد بيان وزارة الخارجية السعودية حول حقل الدرة للغاز في 5 تموز/يوليو الجاري، أكد فيه "أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي (ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط)".

وتجدد الخلاف حول حقل غاز "الدرة" بين إيران من جهة والسعودية والكويت من جهة أخرى، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته أن "هناك استعدادا كاملا لبدء الحفر في حقل الدرة المشترك، ما أثار حفيظة الكويت التي أكدت على مليكتها مناصفة مع السعودية لحقل الدرة الغازي.

وأشار المسؤول البحريني إلى أن "اتفاق عام 2019 بين الجانبين، يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة، وتطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية، وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.

وأكد الصباح أن "هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كلا من شركة أرامكو، وشركة شيفرون السعوديتين، والشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.

وكانت السعودية قد جددت دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية..