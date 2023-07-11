مليشيا الانتقالي تهدد بتصعيد جديد في حضرموت إبتداءً من اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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واصلت مليشيا الإنتقالي تصعيدها الميداني ضد الحكومة الشرعية والسلطات المحلية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

جاء ذلك في تهديدات أطلقتها لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" التابعة لمليشيا الإنتقالي، إن التصعيد سيبدأ الثلاثاء بوقفات شعبية في جميع مديريات المحافظة؛ للمطالبة بانتزاع ما قالت إنها حقوق حضرموت والاحتجاج ضد فساد الحكومة والسلطات المحلية.

واتهمت اللجنة، السلطة المحلية بالتلاعب بالإيرادات المالية، وسط انهيار الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.

والجمعة الماضية، طالبت مليشيا الانتقالي، بطرد القوات الحكومية من محافظة حضرموت، مهددة بإخراج تلك القوات "منكسة الرؤوس" بحسب رئيس إنتقالي حضرموت في كلمة ألقاها خلال تظاهراتهم المناوئة للحكومة والسلطات المحلية.