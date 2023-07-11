مصرع المشرف الحوثي ..قال كلمتة الشهيرة المثيرة للسخرية بانه سيخزن القات بجوار علي بن ابي طالب في الجنة (تفاصيل)

الثلاثاء 11 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل، اليوم الاثنين (10 يوليو)، مشرف يتبع مليشيا الحوثي الإرهابية يدعى عادل قوزع، بنيران أحد أقاربه في قرية بيت ردمان بمديرية مدينة المحويت.

وقالت مصادر محلية إن المشرف الحوثي المثير للجدل قتل بنيران أحد أبناء عمه يدعى (صادق قوزع) والذي كان قد أصيب بإعاقة دائمة بنيران المشرف ذاته، ولم يلق إنصاف من مليشيا الحوثي التي توفّر حماية وحصانة مركزية للمشرفين. وأوضحت المصادر لمركز المحويت الاعلامي، أن المشرف الحوثي عادل قوزع، تعمّد إطلاق النار المباشر على ابن عمه قبل عامين في نفس القرية، ما أدى لإصابته بجروح بليغة وخطيرة في الركبة واليد وأجزاء أخرى من جسمه، وتسبب بإعاقته كلياً.

وأضافت أن المواطن صادق قوزع، الذي ينتمي لنفس عائلة المشرف، كان قد حاول طيلة سنتين لدى القيادات الحوثية لإنصافه من ابن عمه الذي يعمل مشرفاً للجماعة إلا أنها استمرت في مماطلته وتوفير الحماية للمشرف، ما اضطرّه اليوم للانتقام بقتل المشرف الحوثي بعد استنفد كل سبل الإنصاف.

وذكرت مصادر أخرى مطلعة، أن المشرف الحوثي (عادل قوزع)، كان يستخدم نفوذه جماعته للفتك بالمواطنين في المنطقة بما فيهم أقاربه، مستغلًا الحصانة التي تمنحها الجماعة لمشرفيها والصلاحيات الواسعة بما فيها القتل المباشر.

وأكدت المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويّتها لأسباب أمنية، أن القيادات الحوثية لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة مشرفها عادل قوزع أو ضبطه بعد ارتكابه الجريمة بحق ابن عمه "صادق" وهو ما دفع الأخير تحت ضغط ألم الإصابة والإعاقة وخيبة الأمل من الإنصاف لإرتكاب جريمة القتل.

وعرف المشرف الحوثي عادل قوزع، خلال السنوات الماضية، بتطرّفه وتعصّبه المفرط لمليشيا الحوثية، ونشاطه في إخضاع المواطنين للأفكار الحوثية وحشدهم إلى جبهات القتال التابعة لها. ومؤخّراً تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرًا للمشرف عادل قوزع، وهو يلقي محاضرة لمجموعة من أتباع الجماعة ويعدهم بأنهم سيتناولون القات بجوار علي ابن أبي طالب في الجنة، وهو ما أثار سخرية واسعة على منصات التواصل.

وتزايدت حالة التذمّر والسخط الواسع في أوساط السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بسبب تزايد جرائم المشرفين وتسلّطهم بالقوّة على حياة المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم، مستغلين الحصانة والحماية التي توفّرها الجماعة لمشرفيها والذين تستخدمهم لإخضاع المجتمع لأفكارها وجمع الأموال الطائلة من خلال الجبايات المتكررة .