سفينة تجارية تنقذ صياد يمني من الموت في المياه الدولية وفقدان أربعة آخرين بعد غرق قاربهم(صوره )

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تمكنت إحدى السفن التجارية، من إنقاذ الصياد/ محمد عوض معطي , من أبناء منطقة “الوعرة” بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وذلك بعد إنقلاب قارب كبير كان يستقله، مع 4 صيادين آخرين.
وتمت عملية الإنقاذ اثناء مرور احدى السفن في المياه الدولية، المقابلة لمدينة المكلا شرق البلاد وقد تم العثور على الصياد بالقرب من قاربه، وهو في حالة صحية صعبة ويعاني من آثار الإجهاد والتعب.