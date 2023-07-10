ضمن جرائمها الانتقامية.. مليشيا الحوثي تُفجّر منزل قيادي في المقاومة جنوبي مأرب

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فجّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين10يوليو تموز، منزل قيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) ضمن مسلسل جرائمها الانتقامية بحق المناوئين لها.

وأفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي فجرت اليوم منزل الشيخ محمد الجهمي في منطقة الزور بصروح.

وتمارس المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران منذ انقلابها عام 2014، باعتماد سياسة تفجير منازل المناهضين لها في مختلف المحافظات، وذلك ضمن أسلوب لإرهاب خصومها.

وكانت مليشيات الحوثي قبل أشهر فجّرت منزل القيادي في المقاومة الشعبية "علي الحجازي" في منطقة "الروضة" جنوبي مأرب، وفقاً لموقع "مأرب 360 " المحلي.

ومنذ بداية الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل لمعارضي الانقلاب في المحافظات التي تحلتها بقوة السلاح.

مؤخرا أقدمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على تفجير عدد من منازل المواطنين في مأرب، كان آخرها ، حين أقدمت الجماعة تفجير منزل المواطن “عبدالعزيز أحمد الدولة” في منطقة الزور بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

ويعد منزل المواطن الجهمي هو المنزل السادس خلال أشهر ، حيث أقدمت في الحادي عشر من فبراير المنصرم، على تفجير 4 منازل تابعة للمواطنين أحمد ناصر الجهمي، وعبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان، والتي تقع في قرية الزور بمديرية صرواح غربي مأرب.

وأكد بيان صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في 13 فبراير الماضي أن جماعة الحوثي فجرت خلال أسبوع 14 منزلا لمدنيين، بمديرية صرواح، غربي مأرب.

واستنكرت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في تويتر “العملية الإرهابية الهمجية بتفجير منازل مواطنين في منطقة الزور مديرية صرواح بمحافظة مارب”.

وفي حينها أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات تفجير جماعة الحوثي، منازل عدد من المواطنين في مديرية صرواح.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني “ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران على تفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب”.

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل” قد رصد تفجير جماعة الحوثي لـ 816 منزلا في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014 وحتى منتصف العام 2020.