للمرة 43 في تاريخه.. الأهلي بطلا للدوري المصري

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حصد نادي الأهلي لقب الدوري المصري لموسم 2023/2022، وذلك للمرة الـ 43 على مر تاريخ الفريق.
وضمن "المارد الأحمر" لقب المسابقة بعد اعتلائه صدارة سلم الترتيب برصيد 75 نقطة، مستغلاً خسارة منافسه بيراميدز من نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة.
وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 67 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة، إذ بات من المؤكد عدم قدرة نادي بيراميدز إلى الوصول لرصيد المارد الأحمر مع تبقي له مباراتين فقط في المسابقة.
ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري، فيما يقع نادي الزمالك في المركز الثاني بواقع 14 لقبًا.