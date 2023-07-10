مجلس الأمن يتحدث عن اخطر جبهة حرب ضارية في اليمن(تفاصيل ) وكالة "بلومبرغ" تتوقع "تدمير لندن" بسبب هذا الأمر ضمن جرائمها الانتقامية.. مليشيا الحوثي تُفجّر منزل قيادي في المقاومة جنوبي مأرب للمرة 43 في تاريخه.. الأهلي بطلا للدوري المصري إيران تكشف لأول مرة تطورات “حقل الدرة” مع الكويت وموعد زيارة رئيسي للسعودية المليشيات تختطف200 قاضٍ في صنعاء والحكومة الشرعية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك كانت في طريقها لمليشيا الحوثي ضبط 4 أطنان من المواد المستخدمة بصناعة وقود الصواريخ(صور ) نص إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن وزارة التربية تعلن عن موعد بدء العام الدراسي الجديد _تفاصيل حزب الاصلاح بمحافظة الجوف يوجه عتبا مؤسفا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ويقدم طلبا للأمم المتحدة
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “طهران تتابع موضوع “حقل الدرة” للغاز مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز مع السلطات الكويتية رداً على سؤال بشأن حقل الغاز وعدم السماح لإيران باستخدامه.
وقال: “نتابع هذا الموضوع في إطار المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وفيما يخص زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية، أشار المتحدث باسم وزير الخارجية الايرانية، إلى أن “العاهل السعودي الملك بن عبد العزيز، وجه دعوة رسمية للرئيس إبراهيم رئيسي، لزيارة بلاده، ويُمكن إجراء هذه الزيارة في فترة زمنية مناسبة”.