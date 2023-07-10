إيران تكشف لأول مرة تطورات “حقل الدرة” مع الكويت وموعد زيارة رئيسي للسعودية

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “طهران تتابع موضوع “حقل الدرة” للغاز مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز مع السلطات الكويتية رداً على سؤال بشأن حقل الغاز وعدم السماح لإيران باستخدامه.

وقال: “نتابع هذا الموضوع في إطار المحادثات الثنائية مع السلطات الكويتية”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وفيما يخص زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية، أشار المتحدث باسم وزير الخارجية الايرانية، إلى أن “العاهل السعودي الملك بن عبد العزيز، وجه دعوة رسمية للرئيس إبراهيم رئيسي، لزيارة بلاده، ويُمكن إجراء هذه الزيارة في فترة زمنية مناسبة”.



