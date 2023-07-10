كانت في طريقها لمليشيا الحوثي ضبط 4 أطنان من المواد المستخدمة بصناعة وقود الصواريخ(صور )

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ضبطت قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين10يوليو تموز؛ كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تستخدم في الأغراض العسكرية، بأحد الهناجر في مديرية البريقة، أثناء استعدادات لنقل المواد المموهة إلى مناطق الحوثيين.

وقالت قوات الحزام ، في بيان لها ، أن قوات القطاع الأول لحزام عدن ضبطت ما يقارب 4 أطنان من المواد الكيميائية التي تستخدم للأغراض العسكرية، داخل أحد الهناجر بمدينة "إنماء".

وأوضح قائد القطاع الأول لحزام عدن، النقيب مالك فضل؛ إن القطاع الأول قام بتفتيش عدد من الهناجر في مدينة "إنماء" بعد عمليات رصد وتحرٍّ، وفقًا لمعلومات أمنية، حيث ضُبط أثناء تفتيش أحد الهناجر ما يقارب 40 برميلًا تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

وأضاف أن تقرير الخبراء المختصين أكد أن المضبوطات تحتوي على مادة مسحوق الألومنيوم، وهي مادة يمكن خلطها مع بيركلورات الأمونيوم، ليتم إنتاج وقود صاروخي قوي.

وأكد أن الشحنة احتوت، أيضًا، على أكياس غير معلمة من مسحوق أكسيد الحديد، والذي يستخدم كـ"مادة مضافة لوقود الصواريخ"، حيث يعمل كمحسن معدل الاحتراق، ونقل عن الخبراء المختصين قولهم: "بالنظر لوجود هذه المادة مع مسحوق الألومنيوم، فذلك يثبت أن هذه الشحنة كانت تهدف لإنتاج وقود للصواريخ".

وأشار إلى أن الشحنة ضمت أيضًا "أكياسًا من مواد راتنج الفينول ومسحوق غراء الأرز اللزج، وكلها مواد كيميائية تستخدمها مليشيا الحوثي لدعم صناعتهم في تصنيع الصواريخ ومنظومات الصواريخ والمواد المتفجرة".

ونوه بأنه تم تحريز المضبوطات وضبط العصابة التي كانت تنوي نقلها إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وتحويلها إلى النيابة الجزائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة