وزارة التربية تعلن عن موعد بدء العام الدراسي الجديد _تفاصيل

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين10يوليو تموز ، ان يوم السابع والعشرين من أغسطس المقبل، موعد بدء العام الدراسي 2023/2024م، في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، على ضرورة التزام جميع الإدارات التربوية والتعليمية في جميع المحافظات، بالتقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، و انتظام هيئات التدريس في المدارس الحكومية والأهلية، والتهيئة للعام الدراسي الجديد يوم الاحد في 20 أغسطس.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم لعام 2023 بشأن التقويم المدرسي للعام 2023/2024، فأن انتظام الإدارات المدرسية سيكون يوم الاحد 13 أغسطس المقبل على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية يوم الاثنين الرابع عشر من الشهر ذاته..مشيراً الى أن انطلاق الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول ستكون يوم الأحد 27 أغسطس.

وبحسب التقويم المدرسي ستجرى اختبارات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول في 10 ديسمبر المقبل من العام الجاري وبدء إجازة منتصف العام الدراسي في 24 ديسمبر وتستمر لمدة سبعة أيام.

فيما تكون الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، يوم الاحد 31 ديسمبر 2023، وتبدأ إجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام 1445 هجرية في 11 مارس 2024م، وتستأنف الدارسة في 16 أبريل من العام المقبل على أن تنتهي الدارسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024 في 16 مايو 2024م، و تبدأ اختبارات النقل للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 19 من الشهر ذاته، فيما ستنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في 30 يونيو 2024.