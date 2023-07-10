حزب الاصلاح بمحافظة الجوف يوجه عتبا مؤسفا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ويقدم طلبا للأمم المتحدة

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الجوف ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتفعيل دورها تجاة الازمة اليمنية، ودعم مبادرات السلام وفق المرجعيات الثلاث، وتفعيل قرارها المطالب بالافراج عن السياسي اليمني والمناضل الاستاذ محمد قحطان.

جاء ذاك خلال انعقاد هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للاصلاح بمحافظة الجوف دورتها الاعتيادية، اليوم الاثنين10يوليو تموز ، في مدينة مارب، تحت شعار (استمراراً للنهج الديمقراطي والعمل المؤسسي).

ووجهت هيئة شورى الاصلاح في البيان الختامي لها عتباً مؤسفا لموقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تجاهل أبناء الجوف، وعدم الاستجابة لمطالبهم واستمرار سياسية تهميش دورهم وتضحياتهم في حماية الثوابت الوطنية وطالبته بالعودة الى ادارة الدولة من ارض الوطن.

وأكد البيان الختامي، ان التحديات التي تعيشها البلاد تتطلب مزيداً من الجهود ورص الصفوف وتجاوز الخلافات.

وثمنت هيئة الشورى المحلية المواقف الشجاعة للقوى والاحزاب السياسية بمحافظة الجوف، في تجاوز التباينات والاصطفاف في المطالبة بالحقوق الدستورية والسياسية للمحافظة، كما حيا ادوار ابناء الجوف في مواجهة مليشيا الحوثي الايرانية وتقديم التضحيات المستمرة لحماية النظام الجمهوري والثوابت الوطنية.

ودعت هيئة الشورى المحلية الى الاهتمام بالجيش والمقاومة وترتيب اوضاعهم بما فيها انتظام صرف الرواتب، وتوفير الدعم اللوجستي ومتطلبات معركة تحرير محافظة الجوف وكافة اراضي الوطن من المليشيا الحوثية.

ودعا البيان الجهات المعنية الى الاهتمام بالنازحين والمهجرين وتلبية احتياجاتهم الانسانية ومتابعة اوضاعهم والاهتمام بالتعليم، وعدم ترك الساحة خالية امام المناهج المنحرفة والهدامة، معبرين عن ادانتهم لحرمان ابناء المحافظة من المنح الدراسية التي اعلنتها التعليم العالي مؤخرا.

وادان البيان الختامي الصلف الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد أبناء الشعب في مناطق سيطرتها، وممارسة سياسة التجويع والترهيب المستمر.

وطالب الحاضرون الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتفعيل دورها تجاة الازمة اليمنية، ودعم مبادرات السلام وفق المرجعيات الثلاث، وتفعيل قرارها المطالب بالافراج عن السياسي اليمني والمناضل الاستاذ محمد قحطان.

وثمنت هيئة الشورى المحلية للاصلاح بالجوف الدور الاخوي للاشقاء في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان. وادان الحاضرون الإساءة للمقدسات الإسلامية والصلف الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.