وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد يكشف عن اهم مميزات حج هذا العام

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اكد اليوم وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش لقناة اليمن الفضائية انه تم اليوم توديع آخر أفواج حجاج الجو عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة .

وأضاف وكيل وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة أن خدمات هذا العام تميزت بالجودة والتصنيف العالي للمساكن والباصات الدولية والناقلة بين الصلوات من وإلى الأبراج وباصات النقل بين المشاعر والمطابخ المتعهدة بالإعاشة.

واكد ان لجان العمرة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان موسم العمرة ١٤٤٥هجرية والذي سيبدأ مع حلول العام الهجري بعد أيام.