الحكومة الشرعية تحسم الأمر بخصوص الإعتراف بالجامعات التي أنشأتها جماعة الحوثي طهران تتكتم عن موعد زيارة الرئيس الإيراني الى الرياض بيع 70% من أصول شركة حكومية لشركة خاصة إماراتية جماعة الحوثي تستبق العام الدراسي بقرارات مفاجئة نهب يطال أراضي الدولة من باب المندب الى الساحل الغربي مدير عام شرطة مأرب يوجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ في حادثة اعتداء شيخ يمني يسقط قتيلا في أحد شوارع نيويورك حكومة اليمن تهدد بوقف التسهيلات في مطار صنعاء والحديدة بسبب التصعيد الحوثي يوم تاريخي في سماء العالم.. الأكثر ازدحاماً بالطائرات حاصدا جائزة هارفارد السنوية.. مبتعث سعودي يكتشف دواء لعلاج سرطانات الدماغ
أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، إن الحكومة الشرعية لا تعترف بالجامعات التي أنشأتها مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.
واتهم الوصابي "، المليشيا بتدمير الجامعات في مناطق سيطرتها وتدمير العملية التعليمية وفرض كادر غير مختص بالمخالفة للمعايير المهنية وفصل أعضاء هيئات التدريس المخالفين لنهج المليشيا وطائفتها، وفق الصحوة نت.
الوزير اشار إلى تطبيق الوزارة شروط مهنية وعلمية لمنح تصاريح للجامعات والبرامج التعليمية الجديدة، بما في ذلك تملك مباني خاصة وتوظيف كوادر تعليمية ومواكبة المتطلبات واحتياجات سوق العمل.
وأكد الوصابي تضامنه مع أعضاء هيئة التدريس النازحين وما يتعرضون له من شروط غير مناسبة كالحضور إلى عدن لاستلام مستحقات لا تتجاوز 200 دولار، مطالبا الوزارات المعنية بتخفيف معاناة النازحين من اساتذة الجامعة.