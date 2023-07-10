الحكومة الشرعية تحسم الأمر بخصوص الإعتراف بالجامعات التي أنشأتها جماعة الحوثي

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي، إن الحكومة الشرعية لا تعترف بالجامعات التي أنشأتها مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.

واتهم الوصابي "، المليشيا بتدمير الجامعات في مناطق سيطرتها وتدمير العملية التعليمية وفرض كادر غير مختص بالمخالفة للمعايير المهنية وفصل أعضاء هيئات التدريس المخالفين لنهج المليشيا وطائفتها، وفق الصحوة نت.

الوزير اشار إلى تطبيق الوزارة شروط مهنية وعلمية لمنح تصاريح للجامعات والبرامج التعليمية الجديدة، بما في ذلك تملك مباني خاصة وتوظيف كوادر تعليمية ومواكبة المتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأكد الوصابي تضامنه مع أعضاء هيئة التدريس النازحين وما يتعرضون له من شروط غير مناسبة كالحضور إلى عدن لاستلام مستحقات لا تتجاوز 200 دولار، مطالبا الوزارات المعنية بتخفيف معاناة النازحين من اساتذة الجامعة.