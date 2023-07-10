بيع 70% من أصول شركة حكومية لشركة خاصة إماراتية

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تحدثت تقارير اعلامية عن مساع لبيع 70% من أصول شركة "عدن نت" الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت فور جي في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد.
وأفادت بأن مشروعاً قادماً لوزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية يتضمن بيع سبعين في المئة من أصول الشركة الحكومية لشركة تقنية خاصة، تسمى تكنولوجي إن إكس.
وقالت إن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي بدولة الإمارات مقرا لها تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.
ولم يصدر عن عدن نت او وزارة الاتصالات تعليق على ذلك.
وكانت الحكومة أبرمت في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة الحكومة جنوب وشرق اليمن، وعقدت الصفقة بعيداً عن السلطة التشريعية المعنية بالأمر، والمتمثلة في مجلس النواب.