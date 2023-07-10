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مدير عام شرطة مأرب يوجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ في حادثة اعتداء

الإثنين 10 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ خاص
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وجه مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، اليوم الأحد، بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ، على خلفية تعرض مواطن لإجراءات غير قانونية.

وقال مصدر أمني لـ "مأرب برس"، إن "العميد حميد وجه بالتحقيق مع أفراد طقم الطوارئ بصورة عاجلة وإرسالهم مع الأوليات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وكان مواطن تعرض يوم الجمعة، لاعتداء من أفراد طقم الطوارئ، إثر الاشتباه في حادثة وقعت بين سيارة يستقلها وأخرى، قرب جولة ميلانو بمدينة مأرب.

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